В Туркменистане на базаре произошла массовая драка из-за куриных окорочков

CentralAsia (TM) - На Зеленом базаре в Мары в Туркменистане произошла массовая драка. Как сообщают источники turkmen.news, ее причиной стала распродажа куриных окорочков по госцене.

Слух о том, что на базаре будут продавать дешевые окорочка, прошел по Марыйскому велаяту заблаговременно. За покупками успели собраться не только жители областного центра, но и люди из районов. Именно это в конечном счете и стало причиной конфликта.

17 декабря на базар поступили восемь коробок окорочков. Жители Мары выстроились в очередь. Но тут к базару подъехали три автобуса с жителями районов. Марыйцы не хотели пускать их в очередь, заявляя, что окорочка завезли только для горожан. Но жители районов, проделавшие большой путь, не желали сдаваться. В итоге началась драка, разнимать которую, по свидетельству источников, пришлось большому числу полицейских.

В Туркменистане есть коммерческие магазины, где практически нет дефицита продуктов. Но цены там недоступны для большинства населения. Люди вынуждены полагаться на госмагазины, где ограниченное число продуктов продают по фиксированным ценам. Например, килограмм яблок в коммерческих магазинах стоит 55 манатов (2 доллара по курсу чёрного рынка), а госцена составляет не более 15 манатов (0,5 доллара).

Как отмечает издание, на самом деле большинство советских госмагазинов давно приватизированы, но в них остаются прилавки для субсидированных продуктов. А иногда эти продукты могут, как в описанном случае, продаваться и на базаре. Люди тратят много времени, чтобы узнать — где, когда и что можно будет купить. Во многих населенных пунктах для упорядочивания торговли введены талоны: каждая семья может приобрести по госценам лишь ограниченное количество продуктов в том магазине, к которому она приписана. Но и наличие талонов не гарантирует, что товары достанутся всем, кому положено.