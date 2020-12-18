Глава Азербайджана выступил в защиту премьер-министра Армении

- Азия и мир, общество
- 16:52, 18 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ выступил в защиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Алиев сказал, что современную армию Армении создавал не Пашинян, а бывшие главы страны Серж Саргсян и Роберт Кочарян.
«Та армия, которая была разгромлена (во время вооруженных конфликтов в Нагорном Карабахе), армия Пашиняна, — это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян», - сказал он.
По словам Алиева, «те, кто пытаются атаковать Пашиняна, должны это понимать».
Алиев заявил, что бои в Карабахе «это уже история».
Сам Никол Пашинян не смог принять участие в заседании в связи со смертью отца.
Заседание Совета глав государств СНГ проходит сегодня, 18 декабря в формате видеоконференции под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
В программе встречи — обсуждение сотрудничества в рамках Содружества и борьбы с коронавирусом, подписание ряда документов, в том числе двух совместных заявлений — по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.