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  18 декабря 2020
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Глава Азербайджана выступил в защиту премьер-министра Армении
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ выступил в защиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Алиев сказал, что современную армию Армении создавал не Пашинян, а бывшие главы страны Серж Саргсян и Роберт Кочарян.

«Та армия, которая была разгромлена (во время вооруженных конфликтов в Нагорном Карабахе), армия Пашиняна, — это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян», - сказал он.

По словам Алиева, «те, кто пытаются атаковать Пашиняна, должны это понимать».

Алиев заявил, что бои в Карабахе «это уже история».

Сам Никол Пашинян не смог принять участие в заседании в связи со смертью отца.

Заседание Совета глав государств СНГ проходит сегодня, 18 декабря в формате видеоконференции под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В программе встречи — обсуждение сотрудничества в рамках Содружества и борьбы с коронавирусом, подписание ряда документов, в том числе двух совместных заявлений — по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

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