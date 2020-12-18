В Нукусе власти пообещали протестующим выплатить долги по зарплате

CentralAsia (UZ) - Женщинам, которые перекрывали дорогу в Нукусе, будет выплачена зарплата в ближайшее время. Касательно лиц, виновных в данном инциденте, будут приняты дисциплинарные меры, сообщили в Минтруда.

В Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана прокомментировали информацию о том, что в Нукусе женщины перекрыли центральную улицу, требуя выплатить им долги по зарплате. По данным министерства, в ноябре 1184 безработных женщин в Нукусе были привлечены к общественным работам. В общей сложности им рассчитали 817 млн сумов заработной платы (более 71 тыс. долларов).

В Минтруда сообщили, что задержки в выплатой произошли из-за задержки с предоставлением документов, подтверждающих выполненную работу.

На данный момент гражданам было выплачено 226 миллионов сумов (21,6 тыс.долларов), остальные 591 миллион сумов (56,5 тыс. долларов) будут полностью выплачены городским Центром содействия занятости населения 18 декабря.

Сообщено, что в отношении виновных лиц будут приняты дисциплинарные меры по завершению проверки.

Ранее сообщалось, что утром 17 декабря в Нукусе (Каракалпакстан) женщины перекрыли улицу из-за невыплаты зарплат за общественные работы летом во время карантина.