Следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2021 года в Минске

CentralAsia (CA) - Заседание Совета глав государств СНГ в 2021 году пройдет под председательством Республики Беларусь, сопредседателем будет Узбекистан. Такое решение участники приняли во время сегодняшнего заседания.



Следующий саммит назначен на 15 октября 2021 года в городе Минск.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который провел заседание в качестве председателя, выразил надежду, что в следующем году заседание пройдет в очном режиме.



На сегодняшнем заседании главы государств обсудили вопросы сотрудничества в рамках Содружества и борьбы с коронавирусом, подписали ряд документов, в том числе двух совместных заявлений — по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

