Следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2021 года в Минске

- Азия и мир, общество
- 17:07, 18 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Заседание Совета глав государств СНГ в 2021 году пройдет под председательством Республики Беларусь, сопредседателем будет Узбекистан. Такое решение участники приняли во время сегодняшнего заседания.
Следующий саммит назначен на 15 октября 2021 года в городе Минск.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который провел заседание в качестве председателя, выразил надежду, что в следующем году заседание пройдет в очном режиме.
На сегодняшнем заседании главы государств обсудили вопросы сотрудничества в рамках Содружества и борьбы с коронавирусом, подписали ряд документов, в том числе двух совместных заявлений — по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.