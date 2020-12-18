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  18 декабря 2020
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Следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2021 года в Минске

CentralAsia (CA) -  Заседание Совета глав государств СНГ в 2021 году пройдет под председательством Республики Беларусь, сопредседателем будет Узбекистан. Такое решение участники приняли во время сегодняшнего заседания.

Следующий саммит назначен на 15 октября 2021 года в городе Минск.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который провел заседание в качестве председателя, выразил надежду, что в следующем году заседание пройдет в очном режиме.

На сегодняшнем заседании главы государств обсудили вопросы сотрудничества в рамках Содружества и борьбы с коронавирусом, подписали ряд документов, в том числе двух совместных заявлений — по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

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