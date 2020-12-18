Мирзиёев предложил СНГ расширить сотрудничество в сфере миграции

CentralAsia (UZ) - 18 декабря под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось заседание Совета глав государств СНГв формате видеоконференции.

В работе саммита приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Молдовы Игорь Додон, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и председатель Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Валентина Матвиенко.

В своем выступлении Мирзиёев высказал ряд предложений по расширению многопланового сотрудничества в рамках Содружества.

Остро стоит вопрос социальной и правовой защиты граждан стран СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в государствах Содружества. Как отметил президент Узбекистана, настало время создать единый механизм взаимного признания документов трудовых мигрантов и принять отдельную Программу в этой сфере. Кроме того, предложены создание Единой электронной платформы СНГ для обмена правовой информацией и разработка Программы сотрудничества в области дерадикализации.

Отмечена возрастающая роль парламентов в укреплении отношений дружбы и тесного взаимодействия на пространстве СНГ. Узбекистан готов в следующем году провести в Ташкенте одно из заседаний Межпарламентской ассамблеи СНГ, отметил Шавкат Мирзиёев. По итогам заседания приняты Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации, совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.