«В Узбекистане почти не осталось больных COVID-19», - вице-премьер

CentralAsia (UZ) - Заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев заявил, что в Узбекистане почти не осталось больных коронавирусом, передает Кун.уз.



По словам Мусаева, выступавшего на открытии Ташкентского молодёжного форума, в Узбекистане для системы здравоохранения "было выделено много денег и эта сумма намного больше той суммы, которую выделили за последние тридцать лет".

"Лекарства, необходимые для лечения этого заболевания, доставлялись из любой точки мира. Специалисты были привезены из-за границы. В результате сегодня в Узбекистане почти не осталось больных коронавирусом", - сказал Бехзод Мусаев.

Согласно последним данным Минздрава, по состоянию на 17 декабря в Узбекистане число заболевших коронавирусом составляет 75 675 человек. Из них 72 961 человек вылечились и более 600 умерли.

В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 2 102 пациента, из которых 169 находятся в тяжелом состоянии, а 33 - в критическом.