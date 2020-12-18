Строительство газопровода ТАПИ задерживается минимум на 6-9 месяцев

CentralAsia (TM) - Накануне, 17 декабря, прошла онлайн-встреча между делегациями Туркменистана и Азиатского банка развития (АБР).

Туркменскую сторону возглавил министр иностранных дел Рашид Мередов, АБР представлял его генеральный директор по Центральной и Западной Азии Вернер Липак. Главной темой разговора стало строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает МИД Туркменистана.

Другие детали разговора на эту тему министерство не приводит.Однако в один из кадров видеорепортажа о переговорах попал подготовленный для переговоров слайд. В нем говорится о «возможном влиянии COVID-19 на все рабочие потоки ТАПИ». Первым пунктом идет «общая задержка реализации ТАПИ минимум 6-9 месяцев», сообщают "Хроники Туркменистана".

Также сообщается, что АБР инициировал дополнительный анализ для оценки выбросов парниковых газов в рамках проекта, безопасности проекта и по оценке устойчивости долга Туркменистана.

Переговоры по соглашению о купле-продаже газа продолжаются – еще предстоит согласовать вопросы, касающиеся цены на газ и точек доставки.

Отсчет о состоянии газового рынка обновлен и рассмотрен АБР – основные фундаментальные показатели рынка является удовлетворительными, отмечено на слайде.

Помимо ТАПИ стороны также обсудили совместную имплементацию проекта железной дороги «Север-Юг» и партнерство в электроэнергетической сфере.

В июне пакистанское издание The News сообщило, что за четыре года «Туркменгаз» так и не смог завершить финансовое закрытие ТАПИ, которое планировалось на декабрь 2016-го.



