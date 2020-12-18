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  18 декабря 2020
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Посольство РФ в Туркменистане планирует очередной вывозной рейс

CentralAsia (TM) -  25 декабря посольство России в Туркменистане планирует организовать вывозной рейс из Туркменабата в Москву. Об этом сообщил сегодня посол РФ в Туркменистане Александр Блохин во время брифинга для СМИ.

Как сообщил дипломат, в настоящее время продолжается работа по формированию списков пассажиров. В основном, это граждане России, находящиеся в настоящее время на территории Туркменистана, а также граждане иностранных государств, въезд которым в Российскую Федерацию разрешён на основании распоряжения правительства России №635-р от 16 марта 2020 года.

Это будет пятый вывозной рейс с начала пандемии, отмечает Туркменпортал.

Последний вывозной рейс из Туркменистана в Российскую Федерацию был организован в конце октября.

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