[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия разрешила ввоз томатов и перцев из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Россельхознадзор с 18 декабря разрешил ввоз на территорию России томатов и перцев с семи предприятий Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято на основании результатов обследования производств и анализа состояния тепличных хозяйств в Ферганской области Узбекистана. Вместе с тем продолжает действовать запрет на ввоз томатов и перцев из Навоийской области из-за обнаружения в продукции вируса, а также из Кашкадарьинской области республики.

Ранее Россельхознадзор объявил о частичном запрете ввоза в страну томатов и перцев из Армении. Речь идет только о поставках из Армавирской области республики. Почти одновременно с этим запретом Россия ограничила ввоз яблок и томатов из Азербайджана.

Овощи из ряда регионов Узбекистана, Армении и Турции попали под ограничения из-за обнаружения вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино.

print
  • В Бразилии будут наказывать за отказ вакцинироваться от коронавируса
  • В Ташкенте при получении взяток задержаны сотрудники хокимиятов
  • Посол Таджикистана в РФ встретился с Генеральным секретарем ОДКБ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com