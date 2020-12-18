Россия разрешила ввоз томатов и перцев из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Россельхознадзор с 18 декабря разрешил ввоз на территорию России томатов и перцев с семи предприятий Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято на основании результатов обследования производств и анализа состояния тепличных хозяйств в Ферганской области Узбекистана. Вместе с тем продолжает действовать запрет на ввоз томатов и перцев из Навоийской области из-за обнаружения в продукции вируса, а также из Кашкадарьинской области республики.

Ранее Россельхознадзор объявил о частичном запрете ввоза в страну томатов и перцев из Армении. Речь идет только о поставках из Армавирской области республики. Почти одновременно с этим запретом Россия ограничила ввоз яблок и томатов из Азербайджана.

Овощи из ряда регионов Узбекистана, Армении и Турции попали под ограничения из-за обнаружения вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино.