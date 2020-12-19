В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 12,9 тысячам

- Таджикистан, общество
- 9:21, 19 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 18 декабря 38 человек были выписаны из медучреждений страны после выздоровления, случаи смерти за сутки не зафиксированы.
Общее количество заболевших коронавирусом в Таджикистане достигло 12 888 человек, из них выздоровели 12 333 пациента или 95,7% инфицированных, скончались 89 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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