На утро 19 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 719 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 95;
- Павлодарская область - 95;
- Костанайская область - 67;
- город Алматы - 65;
- Северо-Казахстанская область - 64;
- Восточно-Казахстанская область - 63;
- Акмолинская область - 58;
- город Нур-Султан - 55;
- Алматинская область - 45;
- Западно-Казахстанская область - 37;
- Карагандинская область - 32;
- Жамбылская область - 14;
- Актюбинская область - 11;
- Мангистауская область - 10;
- Туркестанская область - 7;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 145 932 случая коронавируса.