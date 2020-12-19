На утро 19 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 719 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 95;

- Павлодарская область - 95;

- Костанайская область - 67;

- город Алматы - 65;

- Северо-Казахстанская область - 64;

- Восточно-Казахстанская область - 63;

- Акмолинская область - 58;

- город Нур-Султан - 55;

- Алматинская область - 45;

- Западно-Казахстанская область - 37;

- Карагандинская область - 32;

- Жамбылская область - 14;

- Актюбинская область - 11;

- Мангистауская область - 10;

- Туркестанская область - 7;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 145 932 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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