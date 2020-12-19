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  19 декабря 2020
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Коронавирус: В США разрешили прививать вакциной от Moderna

CentralAsia (CA) -  Американский медицинский регулятор FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna, передает РИА Новости.

В срочном порядке разрешено использование вакцины для лиц от 18 лет.

«Теперь, когда доступны две вакцины для профилактики COVID-19, FDA предприняла еще один важнейший шаг в борьбе с глобальной пандемией, которая вызывает большое количество госпитализаций в США ежедневно», - заявил глава регулятора Стивен Хан.

Это уже вторая вакцина, одобренная для США. Ранее началась вакцинация с использованием препарата производства Pfizer.

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