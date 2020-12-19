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  19 декабря 2020
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В Монголии коронавирус выявлен еще у 12 человек

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии проведен 11 191 ПЦР тест на коронавирус и выявлено 12 новых случаев заражения. Об этом 19 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Из 12 новых случаев 6 — пассажиры рейса Франкфурт — Улан-Батор, остальные местные случаи.

Согласно последним данным Минздрава, на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 953 человек, из них 509 пациентов полностью выздоровели и 435 стационарно лечатся.

Коронавирус в Монголии
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