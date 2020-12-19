В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели больше 400 человекм

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 427 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 129 952 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 16 122;
- Нур-Султан - 16 087;
- Восточно-Казахстанская область - 13 514;
- Атырауская область - 11 647;
- Карагандинская область - 10 948;
- Западно-Казахстанская область - 7674;
- Северо-Казахстанская область - 6882;
- Костанайская область - 6419;
- Павлодарская область - 6382;
- Алматинская область - 5559;
- Акмолинская область - 5418;
- Шымкент - 5285;
- Жамбылская область - 4391;
- Мангистауская область - 3454;
- Актюбинская область - 3450;
- Туркестанская область - 3439;
- Кызылординская область - 3281.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения