В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели больше 400 человекм

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 427 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 129 952 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 16 122;

- Нур-Султан - 16 087;

- Восточно-Казахстанская область - 13 514;

- Атырауская область - 11 647;

- Карагандинская область - 10 948;

- Западно-Казахстанская область - 7674;

- Северо-Казахстанская область - 6882;

- Костанайская область - 6419;

- Павлодарская область - 6382;

- Алматинская область - 5559;

- Акмолинская область - 5418;

- Шымкент - 5285;

- Жамбылская область - 4391;

- Мангистауская область - 3454;

- Актюбинская область - 3450;

- Туркестанская область - 3439;

- Кызылординская область - 3281.

Коронавирус в Казахстане

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