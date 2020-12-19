Европа ужесточает карантин из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - На всей территории Швейцарии со вторника вплоть до 22 января будут закрыты рестораны, музеи, библиотеки, спортзалы, сообщает Euronews.

Однако вопрос обеспечения санитарных мер на горнолыжных курортах находится в ведении кантональных властей. Станции продолжат работу, если позволит эпидемическая ситуация.

«И нынешнее положение дел, и сценарий развития пандемии не соответствует нашим ожиданиям. В Швейцарии мы наблюдаем рост числа инфицированных во всех кантонах. Индекс репродукции коронавируса превышает единицу. Нам необходимо вести длительный мониторинг за процессом», - сказал Ален Берсе, глава минздрава Швейцарии.

Власти Австрии объявили о третьем жестком локдауне: с 26 декабря по 24 января 2021 года. Комендантский час будет действовать круглосуточно. Досрочно выйти из карантина разрешат тем, кто примет участие в массовом бесплатном тестировании на коронавирус. Эти люди при негативном результате анализа смогут посещать магазины и ездить на отдых. Принятие решений по горнолыжным станциям отдано на откуп администрациям регионов.

В Словакии с 19 декабря закрываются магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению. Гражданам республики разрешено выходить из дома только для поездки на работу, посещения врача, покупки лекарств и продуктов питания. На самоизоляцию перешел премьер-министр Словакии Игор Матович, заразившийся коронавирусом. Из дома работают министр сельского хозяйства и министр по делам охраны окружающей среды.

Швеция, которая во время первой волны пандемии отказалась от введения жестких карантинных мер, сейчас придерживается общеевропейской стратегии борьбы с распространением коронавируса. С 24 декабря шведов обяжут работать из дома если нет необходимости присутствовать в офисе или на производстве. Кроме того, вводятся ограничения на количество людей, собирающихся в ресторанах, магазинах и тренажерных залах. Если меры не дадут ожидаемого результата, власти обещают перейти к более строгим ограничениям.