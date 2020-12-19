[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Европа ужесточает карантин из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  На всей территории Швейцарии со вторника вплоть до 22 января будут закрыты рестораны, музеи, библиотеки, спортзалы, сообщает Euronews.

Однако вопрос обеспечения санитарных мер на горнолыжных курортах находится в ведении кантональных властей. Станции продолжат работу, если позволит эпидемическая ситуация.

«И нынешнее положение дел, и сценарий развития пандемии не соответствует нашим ожиданиям. В Швейцарии мы наблюдаем рост числа инфицированных во всех кантонах. Индекс репродукции коронавируса превышает единицу. Нам необходимо вести длительный мониторинг за процессом», - сказал Ален Берсе, глава минздрава Швейцарии.

Власти Австрии объявили о третьем жестком локдауне: с 26 декабря по 24 января 2021 года. Комендантский час будет действовать круглосуточно. Досрочно выйти из карантина разрешат тем, кто примет участие в массовом бесплатном тестировании на коронавирус. Эти люди при негативном результате анализа смогут посещать магазины и ездить на отдых. Принятие решений по горнолыжным станциям отдано на откуп администрациям регионов.

В Словакии с 19 декабря закрываются магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению. Гражданам республики разрешено выходить из дома только для поездки на работу, посещения врача, покупки лекарств и продуктов питания. На самоизоляцию перешел премьер-министр Словакии Игор Матович, заразившийся коронавирусом. Из дома работают министр сельского хозяйства и министр по делам охраны окружающей среды.

Швеция, которая во время первой волны пандемии отказалась от введения жестких карантинных мер, сейчас придерживается общеевропейской стратегии борьбы с распространением коронавируса. С 24 декабря шведов обяжут работать из дома если нет необходимости присутствовать в офисе или на производстве. Кроме того, вводятся ограничения на количество людей, собирающихся в ресторанах, магазинах и тренажерных залах. Если меры не дадут ожидаемого результата, власти обещают перейти к более строгим ограничениям.

print
  • В Узбекистан привезли первые в стране китайские электромобили BYD
  • В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 12 852
  • В Туркменистане сбежал заключенный. В регионе объявлено усиление


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com