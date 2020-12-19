[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ЮАР найден новый тип коронавируса

CentralAsia (CA) -  Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе сообщил, что ученые обнаружили новый тип коронавируса — 501.V2.

По его словам, генетики изучают образцы вируса с марта, и его новый вариант стал преобладать в стране в последние два месяца. Ученые считают, что вторая волна заболевания в ЮАР связана именно с ним.

Как отметили вирусологи, в больницах стало появляться больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, которые попадают к медикам в критическом состоянии из-за COVID-19. Мхизе также заявил, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, ЮАР имеет самое большое количество зараженных на материке. В стране коронавирус выявлен у 901 538 человек.

print
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил заседание Совета глав государств СНГ
  • Европа ужесточает карантин из-за коронавируса
  • В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели больше 400 человекм


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com