В ЮАР найден новый тип коронавируса

CentralAsia (CA) - Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе сообщил, что ученые обнаружили новый тип коронавируса — 501.V2.



По его словам, генетики изучают образцы вируса с марта, и его новый вариант стал преобладать в стране в последние два месяца. Ученые считают, что вторая волна заболевания в ЮАР связана именно с ним.



Как отметили вирусологи, в больницах стало появляться больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, которые попадают к медикам в критическом состоянии из-за COVID-19. Мхизе также заявил, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее.



Согласно данным университета Джонса Хопкинса, ЮАР имеет самое большое количество зараженных на материке. В стране коронавирус выявлен у 901 538 человек.

