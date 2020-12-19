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  19 декабря 2020
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Италия объявила общенациональный карантин на новогодние праздники

CentralAsia (CA) -  В Италии в связи с пандемией коронавируса введут общенациональный карантин в праздничные дни с 24 декабря по 6 января. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Отмечается, что в это время будут закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых). В течение четырех рабочих дней (28, 29, 30 декабря и 4 января) разрешены поездки между небольшими городами на расстояние до 30 км.

По словам премьер-министра, такие меры позволят защитить страну от третьей волны коронавируса.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на 19 декабря в Италии зарегистрировано 1,9 млн человек с коронавирусом, скончались свыше 67 тыс. человек.

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