[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Индии число зараженных коронавирусом превысило 10 млн

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Индии превысило 10 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 19 декабря в Индии зарегистрировано 10 004 599 человек с коронавирусом, из них скончались 145 136 пациентов.

По числу случаев COVID-19 в мире Индия находится на втором месте, уступив только США (17 млн), а по количеству жертв — на третьем после США и Бразилии.

ТОП-5 стран с наибольшим количеством инфицированных:

- США — 17 млн;

- Индия — 10 млн;

- Бразилия — 7,1 млн;

- Россия — 2,7 млн;

- Франция — 2,4 млн.

print
  • На 18 декабря а Казахстане коронавирус выявлен у 690 человек. Всего — 145 213
  • В Узбекистане выставили на продажу акции завода Coca-Cola
  • От глобального потепления ни одна страна не выиграет больше, чем Россия, - The New York Times


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com