В Индии число зараженных коронавирусом превысило 10 млн
- Азия и мир, общество
- 14:01, 19 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Индии превысило 10 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Так, по состоянию на 19 декабря в Индии зарегистрировано 10 004 599 человек с коронавирусом, из них скончались 145 136 пациентов.
По числу случаев COVID-19 в мире Индия находится на втором месте, уступив только США (17 млн), а по количеству жертв — на третьем после США и Бразилии.
ТОП-5 стран с наибольшим количеством инфицированных:
- США — 17 млн;
- Индия — 10 млн;
- Бразилия — 7,1 млн;
- Россия — 2,7 млн;
- Франция — 2,4 млн.