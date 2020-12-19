В Индии число зараженных коронавирусом превысило 10 млн

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Индии превысило 10 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 19 декабря в Индии зарегистрировано 10 004 599 человек с коронавирусом, из них скончались 145 136 пациентов.

По числу случаев COVID-19 в мире Индия находится на втором месте, уступив только США (17 млн), а по количеству жертв — на третьем после США и Бразилии.

ТОП-5 стран с наибольшим количеством инфицированных:

- США — 17 млн;

- Индия — 10 млн;

- Бразилия — 7,1 млн;

- Россия — 2,7 млн;

- Франция — 2,4 млн.