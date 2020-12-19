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  19 декабря 2020
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В России коронавирусом заражены свыше 2,8 млн человек

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 28 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 5 310 (18,8%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 2 819 429 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 85,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 527 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 602 484 человека.

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