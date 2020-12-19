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  19 декабря 2020
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Число жертв коронавируса в России превысило 50 тысячи

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 585 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге - 75 и Москве - 74.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 50 347 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,8 млн человек, из них выздоровели 2,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 602 484 пациента.

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