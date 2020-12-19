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  19 декабря 2020
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Тропические леса Бразилии начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать, - Science Advances
Леса Амазонии
Леса Амазонии

CentralAsia (CA) -  Некоторые тропические леса в Бразилии начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Выяснилось, что этот процесс идет уже с 2013 года, следует из исследования ученых, которое опубликовано в научном журнале Science Advances.

Ученые Федерального университета Лавраса использовали данные 32 участков тропических лесов, мониторинг которых велся с 1987 по 2020 год. Результаты показывают долгосрочное сокращение объема поглощаемого CO2 на 2,6% в год и увеличение объема выделяемого на 3,4% в год. Самые засушливые и самые теплые районы испытывают наиболее серьезное сокращение стока углерода и уже перенеслись из поглотителей СО2 в источники углекислого газа, говорится в исследовании.

Ввиду важности этой проблемы для глобального климата, необходимы меры по сокращению выбросов парниковых газов, а также по восстановлению и защите тропических сезонных лесов, подчеркивают климатологи.

Специалисты назвали вырубку лесов, уменьшение количества осадков, волн жары и засухи причинами обратного процесса.

Амазонские тропические леса содержат 10% углерода, запасенного во всех живых организмах Земли. Кроме них, на территории Бразилии и других стран Латинской Америки есть много других лесов, состояние которых почти не изучено.

Эксперты ожидают, что в ближайшие годы и десятилетия подобные тенденции будут усиливаться еще больше – по мере роста температур и концентрации СО2 в воздухе.

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