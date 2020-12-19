Казахстанцев начали прививать отечественной вакциной от коронавируса

QazCovid-in // пресс-служба правительства РК

CentralAsia (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана одобрило начало заключительной III фазы клинических исследований отечественной вакцины QazCovid-in на трех тысячах добровольцах.



Как сообщает пресс-служба правительства, сегодня первые добровольцы были привиты вакциной против коронавируса казахстанского производства.



Вакцинация проводилась в Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности Кордайского района в Жамбылской области, клиниках городов Алматы и Тараз. До конца декабря будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз.



«Массовая вакцинация отечественной вакциной начнется в марте 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин.



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