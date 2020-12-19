В турецкой больнице взорвался кислородный аппарат. Есть жертвы

CentralAsia (CA) - В больнице в турецком городе Газиантеп взорвался кислородный аппарат. Об этом сообщает Anadolu.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджы, при взрыве в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом погибли 9 человек, число пострадавших выясняется.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли быстро ликвидировать начавшееся после взрыва кислородного аппарата возгорание. По меньшей мере 14 человек перевели в другие медицинские учреждения.