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  19 декабря 2020
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В турецкой больнице взорвался кислородный аппарат. Есть жертвы

CentralAsia (CA) -  В больнице в турецком городе Газиантеп взорвался кислородный аппарат. Об этом сообщает Anadolu.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджы, при взрыве в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом погибли 9 человек, число пострадавших выясняется.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли быстро ликвидировать начавшееся после взрыва кислородного аппарата возгорание. По меньшей мере 14 человек перевели в другие медицинские учреждения.

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