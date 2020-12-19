В турецкой больнице взорвался кислородный аппарат. Есть жертвы
- Азия и мир, происшествия
- 16:33, 19 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В больнице в турецком городе Газиантеп взорвался кислородный аппарат. Об этом сообщает Anadolu.
По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджы, при взрыве в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом погибли 9 человек, число пострадавших выясняется.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли быстро ликвидировать начавшееся после взрыва кислородного аппарата возгорание. По меньшей мере 14 человек перевели в другие медицинские учреждения.