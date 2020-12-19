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  19 декабря 2020
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США установили антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В США за прошедшие сутки зарегистрировано 249 709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Этот показатель является рекордным в стране с начала пандемии.

Также за 18 декабря в США от COVID-19 скончались 2814 человек.

Таким образом, общее количество инфицированных в США на сегодняшний день достигло 17,4 млн человек, число скончавшихся составляет более 313 тыс. человек.

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