США установили антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В США за прошедшие сутки зарегистрировано 249 709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Этот показатель является рекордным в стране с начала пандемии.

Также за 18 декабря в США от COVID-19 скончались 2814 человек.

Таким образом, общее количество инфицированных в США на сегодняшний день достигло 17,4 млн человек, число скончавшихся составляет более 313 тыс. человек.