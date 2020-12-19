Матери погибших в Карабахе армянских военнослужащих не пускают Пашиняна на кладбище в Ереване
- Азия и мир, общество
- 18:31, 19 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавил траурное шествие в память о погибших в ходе эскалации конфликта в Карабахе.
Шествие началось с площади Республики и должно завершится на военном кладбище «Ераблур». Премьера сопровождают спикер парламента Арарат Мирзоян и министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, а также депутаты парламента.
Как сообщают местные СМИ, собравшиеся с утра на кладбище родные погибших встретили Пашиняна, скандируя «Никол предатель», «Никол турок».
А матери погибших армянских военнослужащих перекрыли дорогу к военному кладбищу, чтобы не пустить туда премьера.
Пашинян ранее объявил трехдневный траур в память о жертвах конфликта в Карабахе с 19 по 21 декабря.