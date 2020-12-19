Матери погибших в Карабахе армянских военнослужащих не пускают Пашиняна на кладбище в Ереване

// РИА Новости / Асатур Есаянц

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавил траурное шествие в память о погибших в ходе эскалации конфликта в Карабахе.

Шествие началось с площади Республики и должно завершится на военном кладбище «Ераблур». Премьера сопровождают спикер парламента Арарат Мирзоян и министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, а также депутаты парламента.



Как сообщают местные СМИ, собравшиеся с утра на кладбище родные погибших встретили Пашиняна, скандируя «Никол предатель», «Никол турок».



А матери погибших армянских военнослужащих перекрыли дорогу к военному кладбищу, чтобы не пустить туда премьера.



Пашинян ранее объявил трехдневный траур в память о жертвах конфликта в Карабахе с 19 по 21 декабря.