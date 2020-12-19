Пашинян со сторонниками прорвался на военное кладбище в Ереване. Фото

Никол Пашинян на военном кладбище в Ереване, 19 декабря // Armenpress

CentralAsia (CA) - Траурное шествие памяти жертв военных действий в Нагорном Карабахе, которое возглавил премьер-министр Армении Никол Пашинян, вошло на военное кладбище «Ераблур» в Ереване.



Как сообщает Арменпресс, в Ераблуре Пашинян почтил память жертв войны.

До этого полиция освободила путь от плотной толпы, образованной группой граждан, которые пытались воспрепятствовать шествию.

Как сообщают местные СМИ, собравшиеся на кладбище родные погибших встретили Пашиняна, скандируя «Никол предатель», «Никол турок».

