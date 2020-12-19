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  19 декабря 2020
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Пашинян со сторонниками прорвался на военное кладбище в Ереване. Фото
Никол Пашинян на военном кладбище в Ереване, 19 декабря
Никол Пашинян на военном кладбище в Ереване, 19 декабря
// Armenpress
Предыстория: Матери погибших в Карабахе армянских военнослужащих не пускают Пашиняна на кладбище в Ереване

CentralAsia (CA) -  Траурное шествие памяти жертв военных действий в Нагорном Карабахе, которое возглавил премьер-министр Армении Никол Пашинян, вошло на военное кладбище «Ераблур» в Ереване.

Как сообщает Арменпресс, в Ераблуре Пашинян почтил память жертв войны.

До этого полиция освободила путь от плотной толпы, образованной группой граждан, которые пытались воспрепятствовать шествию.

Как сообщают местные СМИ, собравшиеся на кладбище родные погибших встретили Пашиняна, скандируя «Никол предатель», «Никол турок».

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