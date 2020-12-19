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  19 декабря 2020
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Шестилетняя россиянка вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров

CentralAsia (CA) -  Forbes опубликовал обновленный список блогеров с самыми высокими доходами на YouTube. В рейтинге 6-летняя Анастасия Радзинская из Краснодарского края заняла седьмое место. Ее годовой доход составил $18,5 млн.

У ее YouTube-канала Like Nastya более 65 млн подписчиков, а количество просмотров ее видеороликов составляет 39 млрд. Также у нее есть аккаунт в TikTok, на который подписано 3 млн человек.



Список возглавил девятилетний Райан Каджи ($29,5 млн), который уже третий год подряд занимает первое место в рейтинге Forbes. Ключевым контентом блогера стали видео, в которых он распаковывает игрушки и делает обзоры на них. Во многих онлайн магазинах, а также и классических торговых сетях вроде Walmart продается его мерч — игрушки, рюкзаки, зубная паста и другие товары с изображением юного блогера. В прошлом году их продажи составили $200 млн.

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