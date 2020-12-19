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  19 декабря 2020
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Джо Байден публично вакцинируется от коронавируса
Джо и Джилл Байден
Джо и Джилл Байден

CentralAsia (CA) -  Избранный президент США, демократ Джо Байден в понедельник, 21 декабря публично сделает прививку от коронавируса. Об этом сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.

78-летний политик и его супруга получат инъекцию вакцины производства компаний Biontech и Pfizer.

Как заявила Псаки, это станет «ясным посланием общественности о том, что прививка безопасна».

Ранее вакцину Biontech и Pfizer получил в прямом телеэфире уходящий вице-президент США Майк Пенс.

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