Джо Байден публично вакцинируется от коронавируса

Джо и Джилл Байден

CentralAsia (CA) - Избранный президент США, демократ Джо Байден в понедельник, 21 декабря публично сделает прививку от коронавируса. Об этом сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.

78-летний политик и его супруга получат инъекцию вакцины производства компаний Biontech и Pfizer.

Как заявила Псаки, это станет «ясным посланием общественности о том, что прививка безопасна».

Ранее вакцину Biontech и Pfizer получил в прямом телеэфире уходящий вице-президент США Майк Пенс.