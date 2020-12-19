Джо Байден публично вакцинируется от коронавируса
- Азия и мир, общество
- 20:12, 19 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Избранный президент США, демократ Джо Байден в понедельник, 21 декабря публично сделает прививку от коронавируса. Об этом сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.
78-летний политик и его супруга получат инъекцию вакцины производства компаний Biontech и Pfizer.
Как заявила Псаки, это станет «ясным посланием общественности о том, что прививка безопасна».
Ранее вакцину Biontech и Pfizer получил в прямом телеэфире уходящий вице-президент США Майк Пенс.