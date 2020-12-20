Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 12,9 тысячи

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 19 декабря 41 человек был выписан из медучреждений страны после выздоровления, случаи смерти за сутки не зафиксированы, следует из данных.

Общее количество инфицированных в Таджикистане достигло 12 923 человек, из них выздоровели 12 374 пациента, или 95,7% инфицированных, скончались 89 человек.

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