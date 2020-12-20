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  20 декабря 2020
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В Монголии коронавирус выявлен еще у 8 человек

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии проведено 8416 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено восемь новых случаев заражения в Улан-Баторе. Об этом 20 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Из новых случаев 6 являются локальными и 2 завозными. У 6 лечащихся в столичной районной больнице Банзурх пациентов ПЦР-тест дал положительный ответ на инфекцию, еще двое оказались пассажирами самолета, совершившего чартерный рейс в Германию и прибывшего в Монголии 16 декабря.

Согласно последним данным Минздрава, по состоянию на 20 декабря общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 961 человек, из них 509 пациентов полностью выздоровели.

Коронавирус в Монголии
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