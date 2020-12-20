На утро 20 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 652 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 652 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 80;
- Атырауская область - 74;
- город Нур-Султан - 68;
- Костанайская область - 66;
- Северо-Казахстанская область - 66;
- Восточно-Казахстанская область - 60;
- Акмолинская область - 59;
- город Алматы - 51;
- Западно-Казахстанская область - 37;
- Карагандинская область - 32;
- Алматинская область - 25;
- Мангистауская область - 12;
- Актюбинская область - 8;
- Жамбылская область - 6;
- Туркестанская область - 4;
- город Шымкент - 3;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 146 584 случая коронавируса.