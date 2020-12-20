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  20 декабря 2020
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На утро 20 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 652 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 652 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 80;

- Атырауская область - 74;

- город Нур-Султан - 68;

- Костанайская область - 66;

- Северо-Казахстанская область - 66;

- Восточно-Казахстанская область - 60;

- Акмолинская область - 59;

- город Алматы - 51;

- Западно-Казахстанская область - 37;

- Карагандинская область - 32;

- Алматинская область - 25;

- Мангистауская область - 12;

- Актюбинская область - 8;

- Жамбылская область - 6;

- Туркестанская область - 4;

- город Шымкент - 3;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 146 584 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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