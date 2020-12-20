Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 130 тысячи

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 824 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 130 776 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 16 173;

- Алматы - 16 154;

- Восточно-Казахстанская область - 13 682;

- Атырауская область - 11 759;

- Карагандинская область - 10 985;

- Западно-Казахстанская область - 7700;

- Северо-Казахстанская область - 7017;

- Павлодарская область - 6458;

- Костанайская область - 6441;

- Алматинская область - 5576;

- Акмолинская область - 5466;

- Шымкент - 5285;

- Жамбылская область - 4391;

- Мангистауская область - 3499;

- Туркестанская область - 3453;

- Актюбинская область - 3451;

- Кызылординская область - 3286.

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