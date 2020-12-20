Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 130 тысячи

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 824 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 130 776 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 16 173;
- Алматы - 16 154;
- Восточно-Казахстанская область - 13 682;
- Атырауская область - 11 759;
- Карагандинская область - 10 985;
- Западно-Казахстанская область - 7700;
- Северо-Казахстанская область - 7017;
- Павлодарская область - 6458;
- Костанайская область - 6441;
- Алматинская область - 5576;
- Акмолинская область - 5466;
- Шымкент - 5285;
- Жамбылская область - 4391;
- Мангистауская область - 3499;
- Туркестанская область - 3453;
- Актюбинская область - 3451;
- Кызылординская область - 3286.
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