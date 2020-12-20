В России за сутки выявили почти 29 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 28 948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 5 336 (18,4%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в РФ нарастающим итогом зафиксировано 2 848 377 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 85,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 523 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 612 676 человек.