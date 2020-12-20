В России число жертв коронавируса выросло на 511 человек за сутки

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 511 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве — 77 и Санкт-Петербурге — 73.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 50 858 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,8 млн человек, из них скончались 2,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 612 676 пациентов.