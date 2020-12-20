Земляне 21 декабря увидят Великое соединение Юпитера и Сатурна

CentralAsia (CA) - Завтра, 21 декабря две планеты — Юпитер и Сатурн — будут находится на максимально близком расстоянии друг от друга, что ознаменует собой так называемое «Великое соединение», которое, по словам астрологов, определит наше будущее на 20 лет вперед.



Как пишет The Guardian, их свечение будет самым ярким за последние 800 лет.



21 декабря эти две планеты будут выглядеть на небе как одна яркая звезда. Это произойдет в тот момент, когда 12-летняя орбита Юпитера и 29-летняя орбита Сатурна сблизят между собой эти планеты. Последний раз Великое соединение наблюдалось в мае 2000 года, однако из-за его положения на небе на ним было сложно наблюдать. По словам сотрудников обсерватории города Перта, Великое соединение в 1623 году (в тот момент еще был жив Галилео Галилей) тоже было сложно увидеть, поскольку эти планеты находились близко к солнцу и терялись в его ярком свечении.



По словам экспертов, в 2020 году этот небесный феномен можно будет увидеть из любой точки на планете, однако лучшие условия для наблюдения будут в районе экватора. Рождественский «поцелуй» — так назвал это соединение астроном Брэд Такер из Австралийского национального университета — появится низко над горизонтом в западном небе, и за ним можно будет наблюдать примерно в течение часа после захода солнца.



По мнению специалистов НАСА, Великое соединение нужно будет искать ближе к горизонту на юго-западе спустя час после захода солнца, и именно в этот момент «эти две гигантские планеты будут на расстоянии всего в 1/10 градуса друг от друга — это все равно толщина монеты в 10 пенсов, если держать ее на расстоянии вытянутой руки».

