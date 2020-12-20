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  20 декабря 2020
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Вице-премьер Узбекистана заявил, что в стране почти не осталось зараженных коронавирусом
// kun.uz

CentralAsia (UZ) -  Заместитель премьер-министра Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что в стране почти не осталось больных коронавирусом, сообщает kun.uz.

По его словам, «для борьбы с коронавирусом государством было выделено много денег и эта сумма намного больше той суммы, которую выделили за последние тридцать лет.

«С первого дня глава государства поставил перед нами конкретные задачи. Он никому не давал покоя, не отдыхали ни дня. Основная цель — вылечить наш народ. Для системы здравоохранения было выделено много денег и эта сумма намного больше той суммы, которую выделили за последние тридцать лет.

Лекарства, необходимые для лечения этого заболевания, доставлялись из любой точки мира. Специалисты были привезены из-за границы. В результате сегодня в Узбекистане почти не осталось больных коронавирусом», - заявил Мусаев в ходе открытия Ташкентского молодёжного форума.

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