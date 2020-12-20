Коронавирус сократил поток авиапассажиров в ФРГ на 72%

CentralAsia (CA) - Из-за пандемии коронавируса с января по октябрь 2020 года количество авиапассажиров в Германии сократилось на 72 процента (на 155 миллионов) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня сообщает DW.

При этом число авиарейсов в аэропортах Германии за первые 10 месяцев текущего года снизилось на 63 процента (на 1,1 миллиона).

Кроме того, радикально сократилось число выданных немецкими диппредставительствами виз. Количество шенгенских виз, оформленных за первые три квартала посольствами и консульствами ФРГ в других странах, оказалось на 1,6 миллиона (83 процента) ниже, чем за тот же период 2019 года, число национальных немецких виз - на 193 тысячи (на 59 процентов) ниже.

С начала пандемии в Германии выявлено 1 494 009 инфицированных коронавирусом, за минувшие 24 часа этот показатель возрос на 22 771, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Число скончавшихся от COVID-19 за сутки увеличилось на 409 до 26 049.

Средний показатель новых заражений за последние семь дней на 100 тысяч жителей по всей Германии, по данным RKI, возрос до максимального значения с начала пандемии - 192,2. Критическим считается рубеж в 50 инфицированных за семь дней на 100 тысяч жителей. Индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 1,06, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим днем (1,05). Это означает, что 100 инфицированных заражают 106 здоровых людей.