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  20 декабря 2020
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В Москве открылись более 200 елочных базаров
// Александр Авилов/Агентство "Москва"

CentralAsia (CA) -  В воскресенье в Москве открылись 207 ёлочных базаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Он также сообщил, что в этом году увеличилось число базаров в центре столицы. «Наверное, впервые у нас количество ёлочных базаров в Центральном административном округе (ЦАО) значительно увеличилось для того, чтобы все жители могли купить себе живую ёлку», - сказал Немерюк.

По его словам, традиционно ёлки привозятся из разных регионов страны, «ключевой поставщик - Пермский край». Немерюк также сообщил, что цены на отечественные ели колеблются от 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей за метр.

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