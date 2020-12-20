Apple временно закрыла магазины в ряде стран

CentralAsia (CA) - Компания Apple в связи с распространением коронавируса временно останавливает работу всех 53 магазинов в штате Калифорния и 16 — в Великобритании, сообщает агентство «Прайм».

Временно не будут работать несколько магазинов компании в штатах Аляска, Миннесота, Небраска, Нью-Мексико, Оклахома, Орегон, Тенесси и Юта. Начиная с 20 декабря, временно прекратят работу 16 магазинов Apple в Великобритании, а также в Мексике и Бразилии.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.