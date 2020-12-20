[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Apple временно закрыла магазины в ряде стран

CentralAsia (CA) -  Компания Apple в связи с распространением коронавируса временно останавливает работу всех 53 магазинов в штате Калифорния и 16 — в Великобритании, сообщает агентство «Прайм».

Временно не будут работать несколько магазинов компании в штатах Аляска, Миннесота, Небраска, Нью-Мексико, Оклахома, Орегон, Тенесси и Юта. Начиная с 20 декабря, временно прекратят работу 16 магазинов Apple в Великобритании, а также в Мексике и Бразилии.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

print
  • В Монголии коронавирус выявлен еще у 12 человек
  • Вице-премьер Узбекистана заявил, что в стране почти не осталось зараженных коронавирусом
  • В турецкой больнице взорвался кислородный аппарат. Есть жертвы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com