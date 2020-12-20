В США за сутки выявили более 196 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В США за минувшие сутки зарегистрировано 196 295 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.



Также за сутки от COVID-19 скончался 2571 человек.

Накануне университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч. В то же время из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) следовало, что за сутки подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и «вероятные» (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).



По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 17,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 316 тысяч человек.