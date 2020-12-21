Монгольский IT проект TomYo выйдет на рынки Казахстана и Шри-Ланки

CentralAsia (MNG) - Каковы успехи и результаты образования, который использует EdTech для сокращения разрыва в образовании и предоставления равных возможностей для всех? Этот вопрос решается благодаря успешных монгольских стартапов.

Мы занимаемся разработкой платформы TomYo с прошлого года. С одной стороны, мы привлекаем поставщиков образовательного контента и новое поколение учителей, а с другой стороны, мы объединяем детей и молодых людей, которым нужна одинаковая информация, знания и контент. Такая потребность в Монголии реальна. Мы открыты для публики с мая. За семь месяцев мы привлекли 80 000 пользователей. Ежедневно 10 000 пользователей активно используют нашу платформу для изучения иностранных языков и получения информации, -сказала руководитель и инициатор проекта TomYo, Б.Энхжаргал.

TomYо или Томъёо переводится с монгольского как формула (ряд математических величин, выраженный условными знаками).

Совместнаяработа под названием Market Place — это основная бизнес-модель Tomyo. Например, люди, которые преподают иностранные языки в виде видео, соберутся в команде. Этот человек не обязательно должен быть учителем языка, но он или она должны уметь учить других и учить детей. Мы даем этому человеку возможность учить его друзей. С другой стороны, мы привлекли людей, которые являются опытными наставниками-менторами. Эти люди делятся с молодыми людьми своим опытом обучения за границей и успешных получения стипендий. Платформа также работает над международными тестами для изучения языков и подготовки к экзаменам. Другими словами, весь образовательный контент, который у нас есть, создается знающими и опытными людьми. Таким образом мы оцифровываем знания и опыт этих людей, -объяснила Б.Энхжаргал.

Хорошая новость в том, что мы только что получили инвестмент от отечественной крупной компании. В результате мы работаем над достижением нашей большой цели по доставке наших продуктов всем людям в монгольском секторе образования. Конечно, мы идем на зарубежные рынки. Мы работаем с несколькими агентствами над тем, как вывести эту технологию на мировой рынок. Например, ведутся переговоры с Казахстаном и Шри-Ланкой. В этих странах традиционное обучение в классе стало невозможно из-за пандемии. Поскольку у нас есть электронное обучение и образовательные технологии, мы предлагаем готовую инфраструктуру им. Даже после Covid мы работаем над тем, чтобы сделать это решение международным, говорит она.

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