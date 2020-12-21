В Монголии лазерная литотрипсия используется в лечении камней в почках и мочевыводящих путях

CentralAsia (MNG) - В Монголии стало возможным лечить камни в почках и мочевыводящих путях с помощью лазера. При открытии Ротари-клуба «Хурээ» 17 декабря в отделение урологии и андрологии Государственной центральной первой больницы передано лазерное оборудование на сумму 227,8 тысячи долларов.

Отделение урологии и андрологии — важное подразделение, которое предлагает свои услуги на национальном уровне. Ежегодно в отделении проходят лечение около 3000 пациентов, проводится около 800 операций.

Лазерная литотрипсия — один из методов лечения мочекаменной болезни, позволяющий разрушить конкременты (камни) в органах мочевыводящих путей. Операция проводится помощью эндоскопического оборудования и гольмиевого лазера под общим наркозом. Многоцелевая многопрофильная длина волны гольмия является идеальным решением для фрагментации камней и высокоточной хирургии, включая абляцию мягких тканей с минимальным кровотечением.

Принцип работы литотриптера; излучает ударные волны. Вибрации создаются за счет высокой энергии волны, что позволяет измельчать камни в почках.

Низкая энергия волны тоже может применяться для дробления конкрементов, но тогда процесс займет больше времени. Процедуру с использованием литотриптора придется проводить многократно для получения необходимого терапевтического эффекта.

«Отделение урологии и андрологии Государственной центральной первой больницы — это отделение, которое предлагает свои услуги многим пациентам. Таким образом, я должен выразить свою благодарность Ротари-клубу «Хурээ» за создание возможности для больницы предоставлять необходимую медицинскую помощь и услуги для граждан. Правительство Монголии и Министерство здравоохранения работают над целью улучшения медицинских услуг, предоставляемых гражданам, включая внедрение новых диагностических и лечебных услуг, которые не предлагаются в Монголии. В будущем мы планируем внедрить лазерное лечение в другие центральные больницы, а также в сельских районах страны», - сказал глава Минздрава.

Инициатор проекта, бывший президент Ротари-клуба «Хурээ» Д.Туул сказала: «Ротари-клуб успешно реализовал различные проекты в сфере здравоохранения. За последние 10 лет по всей стране было реализовано множество проектов, таких как проекты по диагностике кожных заболеваний с использованием приложения для смартфонов и внедрение хирургического лазерного оборудования в отделении уха, носа и горла Национального центра Здоровье матери и ребенка».

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