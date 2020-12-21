[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Опасность дзуд ! Помощь пастухам справится

CentralAsia (MNG) -  В среду правительство Монголии решило раздать корм для скота семьям пастухов в нескольких аймаках, чтобы помочь им преодолеть экстремальную зимнюю погоду, известную как «дзуд».

Дзуд или зуд), также бескормица — стихийное бедствие в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, и большое количество животных погибает от голода и холода. Термин также используется для различных метеорологических условий, особенно в зимний период, которые фатально препятствуют выпасу скота. Экономика Монголии длительное время находилась в жёсткой зависимости от скотоводства, и сильные дзуды до сих пор могут вызывать экономические кризисы и проблемы пищевой безопасности в этой стране.

В настоящее время снегопадом покрыто 50 процентов территории Монголии. Ожидается, что как минимум 72 сомонов (административные единицы) в 10 аймаках испытают суровую зиму и весну.


2

Поэтому правительство решило предоставить животноводам кормовую поддержку, чтобы помочь им преодолеть суровые погодные условия.

Всего 3800 тонн сена будет бесплатно распределено среди пастухов этих аймаков, а 1900 тонн кормов будут предоставлены в других аймаках по сниженным ценам.

Монголия — одна из последних кочевых стран в мире. В азиатской стране проживает более 230 000 семей пастухов, а по официальным данным поголовье домашнего скота превысило 70 миллионов.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Великобритании выявлен новый генетический тип коронавируса, который может быть на 70% более заразным
  • Apple временно закрыла магазины в ряде стран
  • В США за сутки выявили более 196 тыс. новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com