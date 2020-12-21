Опасность дзуд ! Помощь пастухам справится

CentralAsia (MNG) - В среду правительство Монголии решило раздать корм для скота семьям пастухов в нескольких аймаках, чтобы помочь им преодолеть экстремальную зимнюю погоду, известную как «дзуд».

Дзуд или зуд), также бескормица — стихийное бедствие в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, и большое количество животных погибает от голода и холода. Термин также используется для различных метеорологических условий, особенно в зимний период, которые фатально препятствуют выпасу скота. Экономика Монголии длительное время находилась в жёсткой зависимости от скотоводства, и сильные дзуды до сих пор могут вызывать экономические кризисы и проблемы пищевой безопасности в этой стране.

В настоящее время снегопадом покрыто 50 процентов территории Монголии. Ожидается, что как минимум 72 сомонов (административные единицы) в 10 аймаках испытают суровую зиму и весну.





Поэтому правительство решило предоставить животноводам кормовую поддержку, чтобы помочь им преодолеть суровые погодные условия.

Всего 3800 тонн сена будет бесплатно распределено среди пастухов этих аймаков, а 1900 тонн кормов будут предоставлены в других аймаках по сниженным ценам.

Монголия — одна из последних кочевых стран в мире. В азиатской стране проживает более 230 000 семей пастухов, а по официальным данным поголовье домашнего скота превысило 70 миллионов.

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