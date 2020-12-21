В монгольских детских садах откроются ясли

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии в прошлой недели приняло решение разрешить государственным детским садам с 12 и более классами открывать ясли со следующего учебного года или 1 сентября 2021 года.

По сообщению пресс-службы правительства, в ясли будет не более 15 детей в возрасте от 1 до 2 лет, воспитатель и два помощника воспитателя.

Ожидается, что государственный бюджет покроет расходы на предоставление игрушек в детские классы, создание благоприятной для детей и безопасной среды, а также другие необходимые расходы.

Предполагается, что ясли будут открыты в 60 государственных детских садах в 2021-2022 учебном году, а в 240 детских садах страны будут такие классы в ближайшие четыре года.

Как сообщает пресс-служба правительства, детские ясли будут охватывать в первую очередь детей, нуждающихся в уходе, или детей из бедных семей.

Первые ясли были организованы в Париже 14 ноября 1844 года французским юристом и филантропом Жан Фирмином Марбо. Название «детские ясли» происходит из Евангельского рассказа, согласно которому Богородица, родив Богомладенца Христа, спеленала Его и положила в кормушку для скота — ясли. В память о младенце Христе название это употребляется в отношении дошкольного воспитательного учреждения для самых маленьких детей.

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