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  21 декабря 2020
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Зафрахтованный рейс доставил 156 граждан Монголии из Японии

CentralAsia (MNG) -  По решению Госудасртвенной чрезвычайной комиссии (ГЧК) самолет специального назначения Улан-Батор — Токио приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в 01:05, 21 дек.

На этот раз 156 человек вернулись домой и были изолированы в Национальном исследовательском центре инфекционных заболевания и отелях Holiday и Улан-Батор.

Согласно решению ГЧК, будет два рейса во Франкфурт и в Токио, а на этот месяц были запланированы четыре рейса, но рейс 25 декабря из Сеула в Улан-Батор был отменен. Рейс был отменен из-за ситуации с внутренней инфекцией в Корее и должен вылететь в январе.

В настоящее время желающих вернуться домой более 3800 человек, в том числе 3300 в Южной Корее, 250 в Европе, 150 в США и около 100 в Австралии.

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