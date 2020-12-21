Южнокорейская актриса Шин Мин А продолжает помогать монгольским детям с ожоговыми травмами

CentralAsia (MNG) - Южнокорейская актриса Шин Мин А продолжает вносить изменения в жизнь многих пациентов с ожоговыми травмами благодаря своим ежегодным пожертвованиям и поддержке.

В прошлом году стало известно, что Шин Мин А с 2015 года ежегодно жертвует 100 миллионов вон (примерно 91 400 долларов) в монгольский фонд Hallym Burn Foundation.

Сообщается, что она решила сделать пожертвования, чтобы помочь пациентам с ожоговыми травмами, когда обнаружила, что они получают меньше внимания со стороны общества, чем другие группы нуждающихся.

Недавно стало известно, что Шин Мин А помогла 114 пациентам продолжить лечение и операции. Она также лично посещала больницы, чтобы поддержать и утешить пациентов и их семьи.

Также Шин Мин А оплатила медицинские расходы для детей, проживающих за границей в таких странах, как Монголия, для получения необходимого лечения в Корее.

Шин Мин А (신민아, род. 5 апреля 1984 года) — южнокорейская актриса, певица и модель. Известна по ролям в телесериалах «Любовь, которая убивает», «Моя девушка − Кумихо», «Аран и Магистрат», «О, моя Венера!» и «Завтра с тобой».

Свою карьеру Мин А начала в качестве модели. В 1998 году будучи в средней школе она вместе со своими друзьями сфотографировались на пикнике и отправили фотографии в молодёжный журнал KiKi ("키키"). По этой фотографии она была выбрана в качестве модели для журнала.

В 2001 году состоялся её актёрский дебют. Актриса привлекла внимание своими дебютными ролями в комедии «Вулканический удар» и романтической мелодраме «Мадлен». Вслед за этим Мин А сыграла второстепенную роль в кинокартине «Горечь и сладость», где её коллегой по съемочной площадке стал Ли Бён Хон, и ряд главных: в драме «Любовь, которая убивает» вместе с Рейном, романтической комедии «Красавица и чудовище» с Рю Сын Бомом и триллере «Дьявол» вместе с Ом Тхэ Уном и Чу Чжи Хуном. Но наибольшую популярность ей принесли дорамы как «Моя девушка − Кумихо» с коллегой Ли Сын Ги, «Аран и магистрат» с Ли Чжун Ки и в дораме «О, моя Венера» с Со Чжи Сопом.

Помимо актёрской деятельности Мин А успешна и в других областях. В 2008 году в эфир кабельного канала O'live вышла её передача о путешествиях. А через год была опубликована книга «Французский дневник Шин Мин А». Актриса также проявляет себя в качестве певицы, выпуская синглы и записывая саундтреки. Кроме того в настоящее время Мин А является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей Кореи.

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