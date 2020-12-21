Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала задержание в Турции журналиста Абдукарима Мирзаева

CentralAsia (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала заявление о том, что официальный Ташкент не имеет отношения к задержанию в Турции журналиста и режиссера Абдукарима Мирзаева.

По данным Генпрокуратуры, в Узбекистане в отношении Мирзаева уголовное дело не возбуждалось, в розыск журналист не был объявлен. 19 декабря интернет-издания сообщили о том, что 38-летний журналист, кинорежиссер, блогер и магистрант турецкого университета Кастамону А. Мирзаев 11 декабря был задержан в Турецкой Республике.

«Генеральная прокуратура Узбекистана не имеет никаких данных по делу журналиста Абдукарима Мирзаева, который ранее был задержан в Турции», – сообщил интернет-изданию Gazeta.uz пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов.

19 декабря корреспондент Gazeta.uz в Стамбуле сообщил о том, что Абдукарим Мирзаев был задержан в Турции 11 декабря.

Адвокат журналиста заявил изданию, что кто-то сообщил о телефонных разговорах с подозрительными лицами, сделанных с принадлежащего Абдукариму Мирзаеву номера, после чего за ним начали следить и задержали.

Как пишет другое интернет-издание Qalampir.uz, журналист действительно был задержан из-за общения по телефону с «подозрительными лицами», но после был выпущен на свободу. По данным издания, несмотря на то, что эти подозрения не подтвердились, журналиста все равно решили депортировать из Турции.

Силовые структуры Турции пока не сообщили, по какой причине был задержан Абдукарим Мирзаев.

38-летний уроженец Сурхандарьинской области Абдукарим Мирзаев известен как журналист, кинорежиссер и блогер. На протяжении 15 лет своей профессиональной деятельности он работал на радиостанциях «Пойтахт» и «Замин», также на телеканалах «Ёшлар» и «Узбекистан».

Кроме того, Мирзаев является режиссером документального фильма «Изтироб» («Страдание»), рассказывающий о трагических событиях в июне 2010 года на юге Кыргызстана. В последнее время журналист, проживавший в Турции, загружал на видео-портал Youtube видеозаписи, на которых только пересказывал поучительные истории, предания и легенды. Абдукарим Мирзаев женат, имеет троих детей.

Напомним, что 15 декабря этого года еще одного известного узбекистанского журналиста и блогера, основателя интернет-портала Ziyouz.com Давронбека Тожиалиева не пустили в Стамбул и депортировали обратно в Узбекистан. На своей странице в Facebook'е Тожиалиев написал, что ему неизвестна причина такого запрета. По его словам, ранее он пять раз приезжал в Турцию и ни разу не сталкивался с проблемой при въезде и выезде из этой страны.

​После возвращения на родину Давронбек Тожиалиев написал в соцсетях, что в аэропорту Стамбула его удерживали сутки и за это время он встретил там около 10 пассажиров из Таджикистана, Казахстана и России, которых также не пустили в Турцию по неизвестным причинам.

Официальной информации о причинах, по которым турецкие силовые структуры не пустили в страну двух журналистов из Узбекистана, до сих пор нет. Узбекская сторона тоже не выступила с заявлением по этому поводу.

Журналист Давронбек Тожиалиев с 2001 года работал редактором газеты «Маърифат». Он работал главным редактором первой узбекоязысной газеты «Ватандош» («Соотечественник»), которая начала издаваться в Нью-Йорке с 2011 года.

В 2004 году Тожиалиев основал интернет-портал Ziyouz.com. В настоящее время он является главным редактором данного портала. Женат, имеет троих детей.