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  21 декабря 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 12 960

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 20 декабря 39 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, случаев смерти за сутки не зафиксировано.

Общее количество зараженных в Таджикистане достигло 12 960 человек, из них выздоровели 12 413 пациентов или 95,8% инфицированных, скончались 89 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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