В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 12 960

- Таджикистан, общество
- 9:23, 21 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 20 декабря 39 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, случаев смерти за сутки не зафиксировано.
Общее количество зараженных в Таджикистане достигло 12 960 человек, из них выздоровели 12 413 пациентов или 95,8% инфицированных, скончались 89 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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