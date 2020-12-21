На утро 21 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 652 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 652 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 75;
- город Алматы - 72;
- Восточно-Казахстанская область - 68;
- Костанайская область - 65;
- Северо-Казахстанская область - 63;
- город Нур-Султан - 58;
- Акмолинская область - 58;
- Атырауская область - 49;
- Алматинская область - 41;
- Западно-Казахстанская область - 40;
- Карагандинская область - 30;
- Мангистауская область - 13;
- Жамбылская область - 8;
- Актюбинская область - 6;
- Туркестанская область - 5;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 147 236 случаев коронавируса.