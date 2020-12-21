На утро 21 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 652 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 652 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 75;

- город Алматы - 72;

- Восточно-Казахстанская область - 68;

- Костанайская область - 65;

- Северо-Казахстанская область - 63;

- город Нур-Султан - 58;

- Акмолинская область - 58;

- Атырауская область - 49;

- Алматинская область - 41;

- Западно-Казахстанская область - 40;

- Карагандинская область - 30;

- Мангистауская область - 13;

- Жамбылская область - 8;

- Актюбинская область - 6;

- Туркестанская область - 5;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 147 236 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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