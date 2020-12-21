Исламский банк развития одобрил финансирование проектов в Узбекистане на сумму $509 млн

CentralAsia (UZ) - Совет директоров Исламского банка развития (ИБР) 19 декабря одобрил финансирование двух масштабных и экономически значимых проектов в Узбекистане на общую сумму $509,2 млн.

Как сообщил портал правительства Узбекистана, первый проект стоимостью 200 млн долларов предусматривает модернизацию ряда инфраструктурных и социальных объектов в Республике Каракалпакстан, а также Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях.

Второй проект, для которого Банком выделяются 80 млн долларов, предусматривает имплементацию второй фазы программы по комплексному совершенствованию системы оказания медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями посредством оснащения отечественных клиник современным медицинским оборудованием.

Реализация проекта позволит наладить диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях, и в целом повысить качество лечения пациентов: более 1,8 млн женщин смогут пройти диагностический скрининг, а 150 тысяч онкобольных – получить качественную медицинскую помощь. Ранее в рамках первой фазы данной программы ИБР были выделены средства в размере 37 млн долларов.